ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы в направлении позиций армии Карабаха
4 февраля 2017 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 3 на 4 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск зарегистрирован рост напряженности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 50 раз.
В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций около 250 выстрелов. В восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов выпустили в общей сложности 98 снарядов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно выполняли поставленную боевую задачу, при необходимости предпринимая также ответные действия. На данный момент обстановка на передовой относительно спокойная.
В ночь на 3 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня более 30 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 440 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, в том числе, из снайперского оружия.
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