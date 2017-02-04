Министр обороны США назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма

PanARMENIAN.Net - Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», - сказал глава Пентагона.

Вместе с тем Мэттис добавил, что «не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана», передает РИА Новости.

США 3 февраля расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части иранских ВС). Иран в свою очередь пригрозил принять ответные меры.