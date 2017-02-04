В Киеве открылась выставка «Украинская душа с армянским сердцем»

PanARMENIAN.Net - 3 февраля в Киеве состоялось открытие авторской выставки «Украинская душа с армянским сердцем» члена Национального союза мастеров народного искусства Украины, члена Союза дизайнеров Украины Марины Саркисян.

Открытие экспозиции состоялось в рамках проекта культурологической студии «Аутентика» и образовательного проекта «Сокровища нации» Научной библиотеки Киевского национального университета культуры и искусств.

Мастер декоративно-прикладного искусства Марина Саркисян работает в разных жанрах, однако отдает предпочтение Петриковской росписи. Как отметила Марина, на выставке было представлено более 60 картин, над которыми художница работала с 2009 года.

По словам художницы, для нее Петриковская роспись – это украинская душа, которая сливается воедино с армянскими корнями ее рода, а «хачкары» в ее работах – художественный символ и сердце Армении, отражающие чувство красоты и истории армянского народа.

Представитель Союза армян Украины передал приветственные слова от имени Председателя организации Вилена Шатворяна, поздравив талантливую художницу с открытием первой персональной выставки в Украине.

«Искусство всегда объединяло и продолжает объединять народы. Наши талантливые соотечественники своим творчеством прославляют не только армянский народ, но и землю где они живут», - сказал Шатворян.

В открытии выставки приняли участие Глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви Маркос Оганесян, Заслуженный мастер народного творчества Украины Тамара Вакуленко, директор Киевского городского Дома учителя Руслана Рудковская, заместитель директора Академии искусства красоты по воспитательной работе Ольга Игнашева, а также представители Союза армян Украины, киевской армянской и региональных армянских общин, друзья и поклонники творчества художницы из разных областей Украины, жители столицы и гости города.

В рамках презентации перед гостями выступили танцоры хореографической студии «Возрождение» при Киевской армянской общине, солистка церковного хора киевской армянской часовни Србоц Наатакац Ани Папикян.

Весной 2016 года одна из авторских работ Марины Саркисян, отображенная на пасхальном яйце, победила на Всеукраинском фестивале пысанок в Киеве. Также четыре 2,5-метровые тарелки, расписанные киевской художницей петриковкой, будут установлены в фан-зоне Евровидения, которое в этом году пройдет в Киеве.

Для широкого зрителя выставка будет работать до 3 марта, передает AnalitikaUA.net.

Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, культура традиционно находится в центре внимания организации.