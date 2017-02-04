Около 300 тысяч жителей Румынии принимают участие в антиправительственных протестах
4 февраля 2017 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Порядка 300 тысяч граждан Румынии, не согласных с изменениями Уголовного кодекса и решением правительства об амнистии, вышли на улицы в четвертый день антиправительственных протестов. сообщают местные СМИ.
В столице Румынии проходят наиболее крупные демонстрации, на площади у здания правительства собралось около 150 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi24.
Митингующие хором исполнили гимн Румынии. Текст гимна с помощью проектора был выведен на фасад ближайшего здания. В руках у протестующих румынские флаги и плакаты, на которых написано «Аннулируйте постановление», у некоторых — картонные куклы в виде некоторых членов кабинета в тюремных робах.
Люди скандируют «Требуем отмены указа!», «Правительство в отставку!», «Воры», «Кто не скачет, тот не хочет перемен!». Люди продолжают стягиваться на Площадь победы. Несколько улиц Бухареста перекрыты. Для обеспечения общественного порядка на Площади победы и на прилежащих к ней улицах находятся жандармы.
Как передает агентство Mediafax, протестующие подарили сотрудникам полиции цветы, как символ мирного характера протестов. Инцидентов не было зарегистрировано. Как пишет агентство Agerpres, на протест в Бухаресте люди приходят целыми семьями — в толпе есть дети.
В результате одобренных правительством Румынии поправок в стране начались массовые протесты, которые пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет. Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники. Несмотря на острую критику и волну недовольства граждан, премьер Сорин Гриндяну заявил вечером в четверг, что не намерен отменять принятое постановление и не собирается уходить в отставку.
В результате принятия поправок на свободу по амнистии могут выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма нанесенного ущерба от противоправных действий заключенного не превышает 200 тысяч лей (около 48 тысяч долларов).
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