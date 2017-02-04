«Наследие» рассматривает возможность участия в парламентских выборах в Армении в составе блока

PanARMENIAN.Net - На заседании оппозиционной партии «Наследие» было принято решение об участии в предстоящих парламентских выборах в Армении в составе блока. Об этом на брифинге после заседания правления данной политической силы сообщил зампредседателя партии Армен Мартиросян.

«Путем голосования было принято решение, что мы будем участвовать в выборах в составе политического блока. Для внесения уточнений совет партии назначил уполномоченных переговорщиков, после чего будет принято окончательное решение. С этого момента мы начинаем переговоры», – заявил Армен Мартиросян, передает Panorama.am.

По словам политика, в партии были противники избранного формата, которые настаивали на участии в предстоящих выборах в одиночку.

Ранее лидер «Наследия» Раффи Ованнисян, который недавно вернулся в Армению после длительного пребывания за рубежом, заявил, что партия в настоящее время проводит совещания со всеми политическими силами и деятелями Армении, и в скором времени будет обнародовано принятое по итогам этих консультаций решение.

Ованнисян сообщил, что уже провел встречи с экс-министром обороны РА Сейраном Оганяном и Арамом Саргсяном.

При этом политик признал факт наличия разногласий внутри партии.

«Да, есть и всегда было множество разногласий», – сказал Ованнисян, передает Panorama.am.

На вопрос о возможном развале партии он ответил, что «Наследие» переживает сейчас серьезные испытание, необходимо принять решение касательно формата участия в предстоящих парламентских выборах. Он не исключил даже варианта отказа партии от участия в выборах ввиду нехватки материальных средств.

«Мы на сегодня оказались в сложной ситуации», – сказал Ованнисян, добавив, что вовсе не важно, будет ли партия «Наследие» мелькать на горизонте – «главное, чтобы Армения бы свободной, независимой, суверенной страной».

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.