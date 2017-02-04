США аннулировали более 100 тысяч виз из-за миграционного указа Трампа

PanARMENIAN.Net - США аннулировали более 100 тысяч виз в рамках исполнения указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан нескольких мусульманских стран. Об этом стало известно на слушании в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния). Там рассматривается иск к Трампу от имени граждан Йемена, которых 28 января выслали из США сразу после прибытия, пишет Meduza со ссылкой на The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. Он временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.

Федеральный суд в Сиэттле временно приостановил действие указа Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран и беженцев. Такое решение, сообщает CNN, принял федеральный судья Джеймс Робарт по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота. Действие указа приостановлено на время рассмотрения иска на территории всей страны.

Представители Иммиграционной и таможенной службы США заявили, что ведомство будет выполнять решение суда. Минюст США уже объявил, что в кратчайшие сроки намерен обжаловать решение судьи Робарта.

После подписания указа в США и других странах начались массовые акции протеста. Несколько судов в разных штатах, куда обратились представители задержанных в аэропортах или высланных из США иностранцев, постановили приостановить действие указа. К Трампу были поданы несколько исков, в том числе со стороны прокуратуры штата Вашингтон.