В Армению нелегально завезены медикаменты с рынков ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Препарат «Антигриппин» производства польской компании «Натур продукт» изъят из продажи. Начальник отдела по лекарственной политике министерства здравоохранения Армении Анаит Мкртчян сообщила , что этот лекарственный препарат зарегистрирован в Армении, а значит, те партии препарата, которые завозятся в страну легально, проходят соответствующую проверку.

«Что касается указанной партии лекарства, она не проходила лабораторную экспертизу. Министерство здравоохранения не давало разрешения на импорт данной партии, она была завезена нелегально», — сказала Мкртчян, передает Sputnik-Армения.

В ответ на вопрос о том, возможен ли нелегальный ввоз препарата с учетом ужесточения порядка ввоза, начальник отдела по лекарственной политике сказала, что «Антигриппин» завезен в рамках соответствующего соглашения ЕАЭС и на таможенный склад не поступал.

«В данном случае импортер перевез продукцию на свой склад. Лекарственный препарат не прошел экспертизу и был сразу же выставлен на продажу», — сказала Мкртчян.

Если медикаменты завозятся не из стран ЕАЭС, они поступают на таможенный склад и хранятся там до тех пор, пока Минздрав не даст соответствующего разрешения. По словам Мкртчян, вины аптек тут нет: компания-импортер сдала партию «Антигриппина» по счет-фактуре.

Экономист Вардан Бостанджян не склонен приписывать все механизмам единого экономического рынка ЕАЭС. «Если товар не прошел растаможку, это не значит, что его качественные показатели должны быть забыты. Имело место нарушение процедуры, и это может сказаться на здоровье наших граждан, на процессе ценообразования, на реализации продукции», — сказал Бостанджян.

По словам экономиста, подобных проблем не возникнет, если будет действовать институт контроля и соблюдаться стандарты. Вывод тут один: соответствующие органы должны работать на совесть и в рамках строгого контроля.