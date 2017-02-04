Актер Георгий Тараторкин умер в возрасте 72 лет

PanARMENIAN.Net - Актер Георгий Тараторкин умер в возрасте 72-х лет, сообщается на сайте театра Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Умирать не страшно».

В последние годы занимал должность секретаря Союза театральных деятелей России и президента ассоциации «Золотая маска».