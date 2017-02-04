Армянских мигрантов без трудового договора будут выдворять из РФ

PanARMENIAN.Net - Для мигрантов из стран ЕАЭС, работающих в России без трудового договора, разработаны новые правила. Согласно новому законопроекту, разработанному Министерством внутренних дел России, для нарушителей будет предусмотрен денежный штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а в отдельных случаях также административное выдворение за пределы России вместе со штрафом. Исключением будут граждане Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.

Цель законопроекта – контроль за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств- членов ЕАЭС, в том числе и Армении, пишет «Известия».

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах-членах союза.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Кыргызстан. Ранее желание создать ЗСТ с ЕАЭС уже выразили более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия.