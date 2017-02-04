Армянский стартап из Гюмри будет разрабатывать проект для Всемирного банка

PanARMENIAN.Net - Армянский стартап Fambox, который действует при Технологическом центре Гюмри (GTC), будет разрабатывать проект для Всемирного банка с применением технологии баз данных MarkLogic, пишет Digital Report.

Представители банка ознакомились с деятельностью армянских стартаперов еще в августе 2016 года.

И как отмечает менеджер GTC Амалия Егоян, «выбор пал на Fambox не случайно. Технологические навыки специалистов компании полностью соответствовали предъявленным требованиям».

Проект важен для GTC, так как внедрение технологий MarkLogic является беспрецедентным для Армении. Оценив тестовую версию, представленную Fambox, Всемирный банк выбрал стартап в качестве партнера и заключил с разработчиками контракт на 6 месяцев.

Гюмрийский технологический центр был создан при финансовой поддержке Всемирного банка в 2014 году в рамках государственной программы правительства Армении и фонда Инкубатор Предприятий «Электронное общество». На создание центра было затрачено более $5 млн. Одним из направлений деятельности GTC является акселерация команд разработчиков.