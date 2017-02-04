Минкульт Армении представит в парламент проект закона о кино

PanARMENIAN.Net - Для развития сферы кинематографии в Армении необходимо принятие эффективных мер. Об этом 3 февраля заявил министр культуры РА Армен Амирян на встрече с председателем и членами Общественного совета республики.

В ходе состоявшейся в Общественном совете Армении встречи была подчеркнута важность разработки проекта Закона РА «О кино», который в ближайшее время будет представлен в Национальное Собрание республики. В министерстве культуры РА также обсуждаются механизмы, которые сделают Армению более привлекательной для иностранных кинопроизводителей.

Отмечается, что в ходе встречи собеседники также обратились к проблемам в сфере книгоиздательства.

По словам Амиряна, в этой сфере внедрены совершенно новые подходы, основанные на принципе издания исключительно качественных книг и обеспечения читателей востребованной литературой.

«Прежние подходы к реконструкции и укреплению памятников пересматриваются. Каждый год мы будем составлять определенную группу памятников для их полной реконструкции. Только после этого будет выбираться следующая группа», - сказал Амирян, передает Panorama.am.

Глава Минкультуры РА также подчеркнул важность капитализации данной сферы, отметив, что это в свою очередь поспособствует активизации и развитию культуры.

По словам министра, важной является и программа создания всеармянских культурных платформ. «Ярким примером осуществления данной программы является создание Всеармянского симфонического оркестра», – отметил Амирян.

В ноябре 2016 года в ходе встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном Армен Амирян предложил создать Всеармянский симфонический оркестр, в состав которого войдут выступающие в разных концах мира наши талантливые соотечественники. Первый концерт, по его словам, намечено провести в Ереване 24 апреля 2017 года, после чего оркестр в течение года будет выступать с концертами в ряде городов мира, где проживают многочисленные армянские общины. Президент Саргсян приветствовал идею, подчеркнув, что она почти полностью соответствует его убеждениям и представлениям о сотрудничестве Армения-Диаспора. По словам главы государства, это также символичная идея: она, в первую очередь, означает гармонию, способность работать вместе и, вероятно, оркестр может послужить примером гармоничной и сплоченной работы в других сферах.

Министр в ходе встречи в Общественном совете Армении представил также программу современных музеев, в соответствии с которой предусматривается создание музеев армянского военного искусства, изобразительного искусства, искусства ковроткачества, искусства виноделия, музея кукол и подводного музея.

В свою очередь члены Общественного совета Армении озвучили ряд проблем и представили ряд предложений.