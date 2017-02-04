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Гол Мхитаряна могут признать лучшим в январе месяце (видео)

Гол Мхитаряна могут признать лучшим в январе месяце
  4 февраля 2017 - 15:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Официальный сайт английского клуба «Манчестер Юнайтед» проводит голосование, чтобы узнать мнение болельщиков о том, кто является автором лучшего гола в январе месяце.

Среди претендентов на это звание — полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян, отличившийся в кубковом матче против «Уигана», передает Sputnik-Армения.

Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отличился в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Уигана» (4:0). Мхитарян сделал счёт 3:0, завершив комбинацию, которая началась при его участии в штрафной площади МЮ. В ходе командного ускорения хозяева поля совершили шесть передач (четыре — в одно касание), а эффектную точку поставил 28-летний армянин после сумасшедшего рывка на 80 метров.

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