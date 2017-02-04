Моуринью: Раньери заслуженно называется лучшим тренером мира

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил достижение итальянского специалиста Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне вместе с «Лестером» выиграл чемпионат Англии.

«На мой взгляд, то, что сделал «Лестер» – величайшая вещь мирового футбола. Да, сейчас никто не ждет от них победы в АПЛ, но то, что они сделали – уникально. Раньери заслужил называться лучшим тренером мира», – сказал наставник «МЮ», передает sovsport.ru.

Команда Моуринью 5 февраля сыграет с «Лестером» на выезде в 24-м туре АПЛ.

Ранее сообщалось, что официальный сайт английского клуба «Манчестер Юнайтед» проводит голосование, чтобы узнать мнение болельщиков о том, кто является автором лучшего гола в январе месяце.Среди претендентов на это звание — полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян, отличившийся в кубковом матче против «Уигана».