Моуринью: Раньери заслуженно называется лучшим тренером мира
4 февраля 2017 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил достижение итальянского специалиста Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне вместе с «Лестером» выиграл чемпионат Англии.
«На мой взгляд, то, что сделал «Лестер» – величайшая вещь мирового футбола. Да, сейчас никто не ждет от них победы в АПЛ, но то, что они сделали – уникально. Раньери заслужил называться лучшим тренером мира», – сказал наставник «МЮ», передает sovsport.ru.
Команда Моуринью 5 февраля сыграет с «Лестером» на выезде в 24-м туре АПЛ.
Ранее сообщалось, что официальный сайт английского клуба «Манчестер Юнайтед» проводит голосование, чтобы узнать мнение болельщиков о том, кто является автором лучшего гола в январе месяце.Среди претендентов на это звание — полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян, отличившийся в кубковом матче против «Уигана».
Самое значимое
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
На второй день соревнований с короткой программой выступила представляющая Армению пара Тина Карапетян – Симон Сенегал и с успехом преодолела квалификационный раунд ЧЕ
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Black Sabbath завершает свою полувековую карьеру концертом в родном Бирмингеме Накануне завершающего выступления вокалист Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что переполнен эмоциями и переступает порог арены со слезами на глазах
Гражданку России не пустили в Азербайджан из-за армянской фамилии По ее словам, она с самого рождения является гражданкой России, фамилия досталась ей от дедушки
Таможенная служба США разрешила авиакомпаниям возобновить перевозку граждан мусульманских стран О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа
Опрос: Эммануэль Макрон обогнал Фийона по популярности в предвыборной гонке во Франции Согласно полученным данным, он должен выйти во второй тур, где его ожидает противоборство с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен