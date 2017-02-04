Более 1500 мигрантов спасены в Средиземном море за два дня

PanARMENIAN.Net - Более полутора тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу через итальянское побережье, спасены за два дня в Средиземном море.

Как сообщила береговая охрана Италии, 3 февраля под координацией римского оперативного центра при министерстве транспорта Италии были осуществлены 13 поисково-спасательных операций, в которых приняли участие корабли и катера итальянской службы береговой охраны, военно-морской миграционной операции Евросоюза в Средиземноморье Eunavfor Med, а также суда ряда международных неправительственных организаций, пишет РИА Новости.

Спасенные мигранты, число которых превысило 1300, пытались пересечь 160-километровый пролив между Сицилией и побережьем Туниса. Их «флот» насчитывал 10 надувных плотов, две деревянные лодки и одну баржу.

Кроме того, 4 февраля итальянский патрульный корабль провел в водах Средиземного моря три операции. Как сообщила в своем микроблоге Twitter береговая охрана страны, в ходе них были спасены 300 человек.

Ранее Италия и Ливия подписали меморандум о намерениях в сфере противодействия нелегальной миграции, документ предусматривает наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения. Кроме того, 3 февраля на саммите глав государств ЕС на Мальте принято решение активизировать помощь Ливии в целях блокирования так называемого центрально-средиземноморского пути нелегальной миграции в Европу.

Подписание соглашения с Ливией и саммит на Мальте прошли через несколько дней после очередной серии операций итальянской береговой охраны, в ходе которых были спасены почти 1.8 тысячи североафриканских мигрантов. По данным МВД Италии, за 2016 год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов — более 181 тысячи человек.