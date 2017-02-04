Опрос: Эммануэль Макрон обогнал Фийона по популярности в предвыборной гонке во Франции
4 февраля 2017 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон обогнал по популярности бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и становится фаворитом президентской гонки во Франции. На это указывают результаты опубликованного 4 февраля опроса, проведенного службой BVA-Salesforce.
Согласно полученным данным, он должен выйти во второй тур, где его ожидает противоборство с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен. Он должен одержать над ней победу со значительным перевесом (66% к 34%), указывает служба, проводившая опрос, пишет ТАСС.
Опрос был проведен 1-2 февраля, погрешность может составлять до 3 процентных пунктов.
Отмечается значительное усиление популярности кандидата Социалистической партии, бывшего министра образования Бенуа Амона, победившего недавно на партийных праймериз бывшего премьер-министра Манюэля Вальса.
В опросе отмечается, что во Франции происходит все большее сближение уровней поддержки в первом туре Макрона и Ле Пен, соотношение составляет 22% к 25%.
Франсуа Фийон, против которого в СМИ выдвигаются сейчас обвинения в том, что он виновен в расхищении около €900 тыс государственных средств, начинает стремительно терять популярность.
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