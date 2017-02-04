Гражданку России не пустили в Азербайджан из-за армянской фамилии
4 февраля 2017 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Гражданка России Виктория Агоян не смогла пройти дальше аэропорта Баку, когда поехала туда как турист вместе с университетской группой. Пограничники бывшей советской республики запретили ей въезд на территорию своей страны из-за фамилии с армянским окончанием, пишет 76.ru.
«Задержали в аэропорту, ссылаясь на то, что армянам запрещен въезд на территорию Азербайджана. Сразу же всплывает вопрос: с чего вы взяли, что я армянка? Наличие фамилии с окончанием «ян» ни о чем не говорит. Фамилия может быть какая угодно, сегодня я Агоян, а завтра захочу и стану Шеварнадзе. Получается, изменится и моя национальность? Что за бред?»- рассказывает Виктория Агоян.
По ее словам, она с самого рождения является гражданкой России, фамилия досталась ей от дедушки.
«С 27 января 18:50 до 29 января 19:05 я находилась в зале для депортированных. Я не думаю, что условия, в которых я жила, можно назвать сносными. Приходилось чистить зубы в присутствие охранников, покупать еду за свой счет и спать ночью в куртке на жутко неудобных и твердых стульях, а иногда и на полу»,- продолжает Виктория.
В Азербайджан студентку так и не пустили. С ней постоянно поддерживали связь представители группы, но им запретили находиться вместе с Викторией в зоне для депортированных. Отдельно Виктория рассказала, что недовольна поддержкой посольства, врачи которого сделали все что могли (Виктории была необходима медпомощь), но не были достаточно обеспечены лекарствами. Также никто не поинтересовался, как она добралась до дома и какое у нее состояние.
Въезд людей с армянскими фамилиями, либо с фамилиями похожими на армянские, в Азербайджан запрещен. Так, в мае 2016 года азербайджанские власти решили депортировать 8-летнего Луку Варданяна, прилетевшего из Москвы вместе со своей матерью – гражданкой Российской Федерации Кристиной Константиновой в Баку.
В июне 2011 года фотокорреспондент агентства Bloomberg, гражданка США и России Диана Маркосян была депортирована из Баку в Стамбул из-за армянского происхождения. Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила факт депортации фотокорреспондента «Bloomberg» из-за армянского происхождения: «За время пребывания Маркосян армянского происхождения в Азербайджане будут проблемы с обеспечением ее безопасности».
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В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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