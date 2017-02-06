Киев и Баку обсудят расширение военно-технического сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Украина и Азербайджан намерены обсудить вопросы расширения военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом заявил украинский посол в Баку Александр Мищенко.

«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере - это индикатор отношений», - сказал Мищенко, пишет агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, если в начале 90-ых годов прошлого века Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения.

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», - отметил он.

В июле 2016 года стало известно, что украинские самолеты типа АН-178 будут собирать в Азербайджане.Президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» в 2015 году подписал контракт с украинским госпредприятием «Антонов» на закупку 10 самолетов Ан-178. Переговоры по приобретению самолетов продолжались около года. Сумма закупки неизвестна, однако предоплату азербайджанская компания уже внесла. Самолеты Азербайджан получит в два этапа на протяжении двух лет. Сначала состоится поставка двух самолетов, а затем еще восьми.