В январе Грузию посетило рекордное количество россиян
6 февраля 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе 2017 года в Грузии побывало 62100 граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.
По данным информационно-аналитического департамента МВД Грузии, число россиян, побывавших в стране в первом месяце 2017 года, увеличилось на 40.3% по сравнению с январем 2016 года, пишет «Интерфакс».
Всего в январе год Грузию посетили 387.1 тыс иностранцев, что на 19.8% больше, чем в январе годом ранее. Из них туристов было 154.1 тыс человек (рост на 32.4%), транзитом побывали в республике 65.3 тыс человек (рост на 34.8%), остальные 167.7 тыс - визитеры другой категории (рост на 5.9%).
По количеству граждан, посетивших Грузию, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении.
Более 44% россиян воспользовалось единственной в настоящее время автомобильной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. Число россиян, которые по этой дороге пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс-Казбеги», в январе увеличилось на 47,1% - до 27,5 тыс человек (53,4% всех визитеров, воспользовавшихся этим путем).
В 2016 году Грузию посетили 6 млн 350.8 тыс иностранцев, что на 7.6% больше, чем в 2015 году, в том числе 1 млн 37.6 тыс граждан РФ (рост за год на 12%).
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