Цена нефти Brent превысила $57 на фоне расширения санкций США против Ирана
6 февраля 2017 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Цена барреля нефти Brent превысила отметку в 57 долларов на фоне расширения санкций США против Ирана. По данным на 11:10 (по Еревану) 6 февраля, его стоимость составляла 57.09 доллара.
Согласно данным лондонской биржи ICE, эталонный сорт подорожал на 0.49% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии, пишет Lenta.ru.
Ранее США ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном. По мнению трейдеров, ужесточение санкций против Тегерана может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.
Дальнейший рост цен на сырье сдерживает увеличение числа буровых установок в США. В первые дни февраля их число выросло на 17 единиц, до 583. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.
2 февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, Европы и Азии.
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