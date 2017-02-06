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13-й международный конкурс имени Арама Хачатуряна в 2017 году пройдет по специальности «вокал»

13-й международный конкурс имени Арама Хачатуряна в 2017 году пройдет по специальности «вокал»
6 февраля 2017 - 14:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Международный конкурс имени Арама Хачатуряна расширяет рамки своей деятельности: в 2017-м году 13-й конкурс впервые пройдет по специальности «вокал». В качестве председателя жюри выступит Константин Орбелян. Об этом сообщают организаторы Международного конкурса имени Арама Хачатуряна.

Отмечается, что правила участия в конкурсе уже утверждены: заявки принимаются до 25 апреля. Ознакомиться с порядком участия можно на официальном сайте Международного конкурса имени Арама Хачатуряна.

В обязательную программу первого конкурсного тура входят также произведения Комитаса.

Международный конкурс имени Хачатуряна ежегодно стартует 6-го июня, в день рождения великого армянского композитора.

В 2016 году он впервые был проведен по специальности «дирижирование». Ранее мероприятие было направлено на выявление талантливых молодых музыкантов по трем специальностям – «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».

Международный конкурс имени Арама Хачатуряна проводится благодаря совместным усилиям министерства культуры РА, культурного фонда «Арам Хачатурян - конкурс» и Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Проект проводится под патронатом супруги президента РА Риты Саргсян.

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