13-й международный конкурс имени Арама Хачатуряна в 2017 году пройдет по специальности «вокал»
6 февраля 2017 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный конкурс имени Арама Хачатуряна расширяет рамки своей деятельности: в 2017-м году 13-й конкурс впервые пройдет по специальности «вокал». В качестве председателя жюри выступит Константин Орбелян. Об этом сообщают организаторы Международного конкурса имени Арама Хачатуряна.
Отмечается, что правила участия в конкурсе уже утверждены: заявки принимаются до 25 апреля. Ознакомиться с порядком участия можно на официальном сайте Международного конкурса имени Арама Хачатуряна.
В обязательную программу первого конкурсного тура входят также произведения Комитаса.
Международный конкурс имени Хачатуряна ежегодно стартует 6-го июня, в день рождения великого армянского композитора.
В 2016 году он впервые был проведен по специальности «дирижирование». Ранее мероприятие было направлено на выявление талантливых молодых музыкантов по трем специальностям – «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».
Международный конкурс имени Арама Хачатуряна проводится благодаря совместным усилиям министерства культуры РА, культурного фонда «Арам Хачатурян - конкурс» и Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Проект проводится под патронатом супруги президента РА Риты Саргсян.
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