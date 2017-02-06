Проект Пашиняна по рассекречиванию доходов чиновников не вошел в повестку парламента Армении
6 февраля 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Представленный депутатом Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Николом Пашиняном проект решения «О создании комиссии, изучающей источники формирования доходов высокопоставленных должностных лиц и взаимосвязанных с ними лиц» не вошел в повестку парламента Армении.
Проект отклонен 39 голосами «за», 56 «против», 1 воздержался.
До голосования депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян отметила, что фракция проголосует за проект, а руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян сообщил, что АНК всегда было сторонником криминализации незаконных доходов.
О поддержке проекта заявил также Грант Багратян, депутат фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян и член фракции «Оринац еркир» Мгер Шахгелдьдян.
Руководитель фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян заявил, что парламент этого созыва завершает свою работу через несколько месяцев и РПА выступает против «формальностей», посему фракция проголосует против проекта.
«Мы видим, что в течение последних лет работы в этой сфере постоянно улучшаются. Этот проект можно рассматривать как предвыборный шаг, мы не хотим заниматься чем-то формальным. Советую оставить рассмотрение этого вопроса следующему Национальному Собранию. РПА против подобных формальных явлений и мы проголосуем против», - сказал депутат, передает Aysor.am.
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