Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 6 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие,сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

22 января около 23:25 (по ереванскому времени) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима перемирия смертельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Карен Маратович Улубабян, 1995 г.р.

18 января около 14:00 (по ереванскому времени) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, расположенной в южном направлении, смертельное ранение от огня ВС Азербайджана получил военнослужащий Андраник Мусикян 1997 года рождения.