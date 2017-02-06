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Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
6 февраля 2017 - 15:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 6 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие,сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

22 января около 23:25 (по ереванскому времени) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима перемирия смертельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Карен Маратович Улубабян, 1995 г.р.

18 января около 14:00 (по ереванскому времени) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, расположенной в южном направлении, смертельное ранение от огня ВС Азербайджана получил военнослужащий Андраник Мусикян 1997 года рождения.

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