В Китае найдены кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов
6 февраля 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В Китае местные археологи нашли останки крокодилов, живших около трех тысяч лет назад. Ученые совершили находку случайно, пишет Lenta.ru со ссылкой на China Daily.
На древние кости размером с те, что используются в маджонге (китайская азартная настольная игра - ред.), они наткнулись во время раскопок в подземной пещере в районе города Сиань, административного центра северо-западной провинции Шэньси.
По словам главы экспедиции Юэа Ляньцзяня, рептилии на данной территории существовали во времена династии Западная Чжоу (с 11 века до 771 года до новой эры).
«Эта находка позволила нам получить важные данные об ареале обитания крокодилов несколько тысяч лет назад. Ранее такие останки удавалось находить только на юге страны», — рассказал ученый, добавив, что, если судить по находке, то в те времена климат Северо-Западного Китая был гораздо более влажным, вероятно, субтропическим. А в месте обнаружения останков крокодилов находился крупный водоем и несколько озер поменьше.
Также во время раскопок археологи нашли 10 древних могил, несколько засыпанных колодцев, руины здания, две гончарные печи и более 100 подземных полостей со множеством изделий из бронзы, камня, кости и керамики.
Самое значимое
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2.
Partner news
Последние новости
Премьер РА - новоназначенному главе МЧС: Ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 февраля представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Мемориальную квартиру Цветаевой в Москве откроют для посетителей к маю месяцу Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке откроется для посетителей к маю. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Блогер Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана
Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представят Армению на женском ЧМ по шахматам Турнир пройдет в Тегеране с 10 февраля по 5 марта.