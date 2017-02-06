Сильные подземные толчки у западного побережья Турции: Есть пострадавшие
6 февраля 2017 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 5.2 произошло у западного побережья Турции.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы 6 февраля в 03:51 по времени UTC (07:51 по Еревану). Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров, пишет РИА Новости.
Сообщается, что наиболее сильно от землетрясения пострадал город Айваджик, где разрушилось несколько зданий старой постройки и получили ранения четыре человека.В город прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, продолжаются поисково-спасательные работы.
Повторное землетрясение магнитудой 5.3 балла произошло в провинции Чанаккале на северо-западе страны.Землетрясение было зарегистрировано в 13:58 (14:58 по Еревану). О разрушениях и пострадавших пока информации нет.
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