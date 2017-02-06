Intel запатентовал полностью изогнутый ноутбук

PanARMENIAN.Net - Компания Intel запатентовала ноутбук, у которого изогнуты обе части корпуса.

Изогнутые мониторы и телевизоры уже некоторое время существуют и выпускаются серийно, однако среди ноутбуков такое решение не слишком популярно, из редких примеров можно привести Acer Predator 21 X, который оснащен изогнутым экраном, однако нижняя часть портативного компьютера традиционно плоская.

Intel в своем патенте описывает ноутбук, у которого изогнуты и крышка с экраном, и нижняя часть корпуса с клавиатурой. Кроме рисунков портативного компьютера в сложенном и разложенном виде в патенте также изображен экран, отделяющийся от ноутбука — возможно, для использования в качестве самостоятельного планшетного компьютера, пишет N+1 со ссылкой на портал The Leaker.

Патент описывает только внешний вид устройства и никак не указывает на возможные причины выбора формы корпуса. Можно предположить, что такой ноутбук может быть «анатомически» более удобен для работы без стола — например, на коленях. Кроме того, изогнутый ноутбук, вероятно, не будет страдать от перегрева, если его положить на мягкую мебель.

Ранее на международной выставке электроники CES 2017 был представлен работающий прототип другого необычного ноутбука. Из крышки Razer Project Valerie раскладываются три 17,3-дюймовых 4K-экрана суммарным разрешением 11520×2160 пикселей.