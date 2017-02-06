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В Крыму проходят съемки нового фильма о Спитакском землетрясении

В Крыму проходят съемки нового фильма о Спитакском землетрясении
6 февраля 2017 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В Крыму возле евпаторийского поселка Мирный режиссер Александр Котт снимает фильм «Спитак», посвященный трагическим событиям в Армении 7 декабря 1988 года, когда от сильнейшего землетрясения погибли более 25 тысяч человек.

Автором сценария выступила Марина Сочинская. Съемка фильма проходит в Крыму, Армении и Москве.

Крымские эпизоды снимаются на территории гарнизона, где базируется авиационная комендатура гидроаэродрома «Донузлав».

«В Крыму есть возможность создания натуральных декораций, за что отдельное спасибо военным, которые нам очень помогли, поскольку мы снимаем практически в бывших военных казармах», – сказал режиссер, передает an-crimea.ru.

По сюжету фильма – главный герой после землетрясения ищет свою семью, видит и сам чувствует боль, проходит через страшные испытания и не только находит семью, но и обретает свой второй дом.

По словам Котта, идею фильма поддержал министр культуры России Владимир Мединский, отец которого работал спасателем в Спитаке.

Второй режиссер Сергей Иванов рассказал, что основные роли в картине исполняют армянские актеры. Также в съемках задействованы актеры из Франции – Жозефина Жапи и Оливье Пейджес. А среди наиболее известных российских актеров – Олег Васильков, Александр Кузнецов и Константин Пояркин.

«Выбор Крыма обусловлен производственной частью. Крым во все времена считался очень удобной съемочной площадкой для любых условий, природных и климатических – холодная бесснежная зима, которая может быть в нашей стране только на юге», – рассказал Иванов.

Премьера фильма планируется 7 декабря 2017 года.

Фильм «Землетрясение» проживающего в России режиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна стал первой художественной картиной, рассказывающей о землетрясении в Спитаке. Ранее сообщалось, что фильм «Землетрясение» вошел в список основных претендентов Международной кинопремии «Золотой Глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако не выиграл.

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An-crimea.ru: В Крыму снимают фильм об армянской трагедии
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