Левон Тер-Петросян возглавит предвыборный блок АНК-АНП
6 февраля 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) примет участие в парламентских выборах Армении в составе блока с Армянской народной партией (АНК), руководимой Степаном Демирчяном. Об этом заявил в эфире радиостанции «Свобода» глава фракции АНК Левон Зурабян.
Он также отметил, что предвыборный список возглавит Левон Тер-Петросян, второе место закреплено за Степаном Демирчяном, пишет Aysor.am.
«Остальные места пока не определены, таких разговоров еще не было», - отметил Зурабян.
6 февраля стартовал процесс выдвижения партий и блоков на предстоящие в апреле парламентские выборы в Армении. Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля.
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Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
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