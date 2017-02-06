Левон Тер-Петросян возглавит предвыборный блок АНК-АНП

PanARMENIAN.Net - Партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) примет участие в парламентских выборах Армении в составе блока с Армянской народной партией (АНК), руководимой Степаном Демирчяном. Об этом заявил в эфире радиостанции «Свобода» глава фракции АНК Левон Зурабян.

Он также отметил, что предвыборный список возглавит Левон Тер-Петросян, второе место закреплено за Степаном Демирчяном, пишет Aysor.am.

«Остальные места пока не определены, таких разговоров еще не было», - отметил Зурабян.

6 февраля стартовал процесс выдвижения партий и блоков на предстоящие в апреле парламентские выборы в Армении. Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля.