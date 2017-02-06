Каррагер: Мхитарян своим темпом сильнее Озила, Сильвы и Маты
6 февраля 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, заявил, что Генриха Мхитаряна выгодно отличает от Месута Озила («Арсенал»), Давида Сильвы («Манчестер Сити») и Хуана Маты («Манчестер Юнайтед») его скорость.
«Скоростью Мхитаряна обладают очень немногие игроки, выступающие на этой позиции. Вы думаете, что Мата, Сильва и Озил большие мастера, но у них нет такого темпа», — сказал Каррагера, передает metro.co.uk со ссылкой на Sky Sports.
В рамках 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер». Мхитарян в этой встрече отметился забитым голом, открыв счет на 42-й минуте. Далее счет удвоил Златан Ибрагимович, а на 49-й минуте матча Хуан Мата после передачи Мхитарян забил третий гол.
«Манчестер Юнайтед» с 45 баллами занимает 6 место, отставая на 1 балл от «Ливерпуля». «Лестер» с 21 баллом на 17 месте.
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