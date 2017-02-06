Армения может отменить привилегии компаний из ЕАЭС при госзакупках

PanARMENIAN.Net - Компании стран-членов ЕАЭС, в частности, российские, регулярно участвуют в армянских государственных тендерах, однако армянские компании в подобных конкурсах в странах ЕАЭС уачстия не принимают.

Министр финансов Вардан Арамян, касаясь причин, отметил, что проблема заключается в так называемом «эффекте масштаба». Дело в том, что для получения права на участие в конкурсе компания должна обеспечить определенный объем товарооборота.

«Оборот наших хозсубъектов значительно ниже средних российских, что является преградой и характерно для всех стран с малой экономикой», — сказал министр, передает Sputnik-Армения.

По той же причине бизнес больших стран особо не заинтересован в Армении, в нашей стране объем госзакукок не так велик, чтобы привлекать крупные компании.

По словам министра, в системе госзакупок Армении привилегии в отношении товаров из стран ЕАЭС могут быть отменены, однако, вероятно, это произойдет на следующем заседании правительства Армении.