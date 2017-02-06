Армения может отменить привилегии компаний из ЕАЭС при госзакупках
6 февраля 2017 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Компании стран-членов ЕАЭС, в частности, российские, регулярно участвуют в армянских государственных тендерах, однако армянские компании в подобных конкурсах в странах ЕАЭС уачстия не принимают.
Министр финансов Вардан Арамян, касаясь причин, отметил, что проблема заключается в так называемом «эффекте масштаба». Дело в том, что для получения права на участие в конкурсе компания должна обеспечить определенный объем товарооборота.
«Оборот наших хозсубъектов значительно ниже средних российских, что является преградой и характерно для всех стран с малой экономикой», — сказал министр, передает Sputnik-Армения.
По той же причине бизнес больших стран особо не заинтересован в Армении, в нашей стране объем госзакукок не так велик, чтобы привлекать крупные компании.
По словам министра, в системе госзакупок Армении привилегии в отношении товаров из стран ЕАЭС могут быть отменены, однако, вероятно, это произойдет на следующем заседании правительства Армении.
Самое значимое
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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