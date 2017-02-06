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Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представят Армению на женском ЧМ по шахматам

Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представят Армению на женском ЧМ по шахматам
6 февраля 2017 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские шахматистки Элина Даниелян и Лилит Мкртчян примут участие в чемпионате мира среди женщин.

Турнир пройдет в Тегеране с 10 февраля по 5 марта.

Первой соперницей Даниелян станет Рут Падмини из Индии, а Мкртчян в стартовом туре сыграет с китаянкой Ни Шикун, передает «Новости-Армения».

За звание чемпионки мира на турнире по нокаут-системе будут соревноваться 64 шахматистки.

В текущем рейтинге ФИДЕ Даниелян занимает 31-e место (рейтинг 2444), a Мкртчян - 39-ю строчку (2431).

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представляют Армению на женском ЧМ по шахматам
http://armchess.am/am/article/kananc-shaxmati-ashxarhi-arajnutyun-tehran-meknark
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