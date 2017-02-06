Блогер Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан
6 февраля 2017 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный блогер Александр Лапшин, гражданин РФ и Израиля, обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан.
«7 февраля в 10:00 в закрытом судебном заседании Верховный суд республики Беларусь в порядке части 8 статьи 516 Уголовно-процессуального кодекса республики Беларусь проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым 26 января 2017 года постановление заместителя генерального прокурора республики Беларусь о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской республики было признано законным», - сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Юлия Ляскова, передает агентство «Интерфакс».
Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана.
«Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», - сказал Лавров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.
«Уже давно надо было переслать его (Лапшина - ред.) туда, куда надо. (...) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», - заявил Лукашенко.
Самое значимое
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Премьер РА - новоназначенному главе МЧС: Ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 февраля представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Мемориальную квартиру Цветаевой в Москве откроют для посетителей к маю месяцу Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке откроется для посетителей к маю. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей.
Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представят Армению на женском ЧМ по шахматам Турнир пройдет в Тегеране с 10 февраля по 5 марта.