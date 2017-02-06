Блогер Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Известный блогер Александр Лапшин, гражданин РФ и Израиля, обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан.

«7 февраля в 10:00 в закрытом судебном заседании Верховный суд республики Беларусь в порядке части 8 статьи 516 Уголовно-процессуального кодекса республики Беларусь проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым 26 января 2017 года постановление заместителя генерального прокурора республики Беларусь о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской республики было признано законным», - сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Юлия Ляскова, передает агентство «Интерфакс».

Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана.

«Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», - сказал Лавров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.

«Уже давно надо было переслать его (Лапшина - ред.) туда, куда надо. (...) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», - заявил Лукашенко.