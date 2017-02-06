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В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»
6 февраля 2017 - 18:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы», - сказали в прокуратуре, передает ТАСС.

Там добавили, что дело было возбуждено по материалам УФСБ по Астраханской области.

В надзорном ведомстве напомнили, что статья «Несообщение о преступлении» появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»).

Согласно антитеррористическим законам, которые разработали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, с 1 июля 2018 г. операторы связи в течение трех лет обязаны хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Изображения, звуки и видеоинформацию операторы должны хранить 6 месяцев. Вся информация подобного рода должна предоставляться по запросу спецслужб.

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ТАСС: В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
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