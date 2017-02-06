Мемориальную квартиру Цветаевой в Москве откроют для посетителей к маю месяцу
6 февраля 2017 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке откроется для посетителей к маю. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
«В Борисоглебском переулке мемориальный музей сейчас ремонтируем. Планируется и оборудование обновить, и внешне привести здание в еще более достойный вид. В мае 2017 года обновленное подготовленное пространство уже примет москвичей и гостей нашего города», - сказал Филиппов, передает ТАСС.
К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Москве пройдет около 76 мероприятий, в том числе в библиотеках и музеях. Юбилей поэтессы станет одной из тем Московского культурного форума в марте.
Самое значимое
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
В сети появился новый тизер четвертого сезона британского телесериала «Шерлок». 15-секундное видео показывает Шерлока Холмса и доктора Ватсона, неподвижно сидящих в затопленной водой комнате.
«При помощи этого проекта режиссер хотел 30 лет спустя рассказать не только о смерти и разрушениях, но также о надежде и человеческой силе духа противостоять кошмарам»,- отмечается на сайте
Partner news
Последние новости
Премьер РА - новоназначенному главе МЧС: Ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 февраля представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей.
Блогер Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана
Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представят Армению на женском ЧМ по шахматам Турнир пройдет в Тегеране с 10 февраля по 5 марта.