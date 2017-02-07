В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
7 февраля 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 февраля по состоянию на 11:00 (по ереванскому времени) на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РА.
Отмечается, что закрыта автодорога Берд-Чамбарак.
Труднопроходимы автодороги Урасар-Катнахпюр и Сотк-Карвачар.
На перевале Варденяц, серпантинах Тигранашена, а также на автодорогах Сотк-Карвачар (М-11), Капан-Горис, Горис-Сисиан местами образовалась гололедица.
В Араратской области (кроме города Веди) наблюдается туман.
Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.
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