В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 7 февраля по состоянию на 11:00 (по ереванскому времени) на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Отмечается, что закрыта автодорога Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы автодороги Урасар-Катнахпюр и Сотк-Карвачар.

На перевале Варденяц, серпантинах Тигранашена, а также на автодорогах Сотк-Карвачар (М-11), Капан-Горис, Горис-Сисиан местами образовалась гололедица.

В Араратской области (кроме города Веди) наблюдается туман.

Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей – при использовании колесных цепей противоскольжения.