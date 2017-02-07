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Опубликованы османские документы об исламизации армянских сирот в годы Геноцида

Опубликованы османские документы об исламизации армянских сирот в годы Геноцида
7 февраля 2017 - 11:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В годы Геноцида армян османские власти осуществляли также политику исламизации части армянских женщин и детей, что также рассматривается в контексте Геноцида и является одним из структурных элементов Геноцида, так как исламизированные армянские женщины и дети были спасены только физически, а как этническая группа были уничтожены. Об эом свидетельствуют 2 османских документа и их перевод на западно-армянский об армянских сиротах, собранных в одном из зданий в районе Анкары, передает Akunq.net.

В одном из документов министр внутренних дел Османской империи Мехмед Талаат-паша считает неуместным содержание армянских сирот в этом здании и поручает распределить их по мусульманским организациям.

Во втором документе содержится ответ на этот приказ, написанный заместителем губернатора Анкары Атифом-беем, который сообщает некоторые подробности о количестве армянских женщин и детей в этих областях, а также отмечает, что армянские дети будут распределены на исламские организации.

Документы предоставил проживающий в США армянский исследователь Геворг Акопян.

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Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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