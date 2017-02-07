Опубликованы османские документы об исламизации армянских сирот в годы Геноцида
7 февраля 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В годы Геноцида армян османские власти осуществляли также политику исламизации части армянских женщин и детей, что также рассматривается в контексте Геноцида и является одним из структурных элементов Геноцида, так как исламизированные армянские женщины и дети были спасены только физически, а как этническая группа были уничтожены. Об эом свидетельствуют 2 османских документа и их перевод на западно-армянский об армянских сиротах, собранных в одном из зданий в районе Анкары, передает Akunq.net.
В одном из документов министр внутренних дел Османской империи Мехмед Талаат-паша считает неуместным содержание армянских сирот в этом здании и поручает распределить их по мусульманским организациям.
Во втором документе содержится ответ на этот приказ, написанный заместителем губернатора Анкары Атифом-беем, который сообщает некоторые подробности о количестве армянских женщин и детей в этих областях, а также отмечает, что армянские дети будут распределены на исламские организации.
Документы предоставил проживающий в США армянский исследователь Геворг Акопян.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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