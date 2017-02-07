Опубликованы османские документы об исламизации армянских сирот в годы Геноцида

PanARMENIAN.Net - В годы Геноцида армян османские власти осуществляли также политику исламизации части армянских женщин и детей, что также рассматривается в контексте Геноцида и является одним из структурных элементов Геноцида, так как исламизированные армянские женщины и дети были спасены только физически, а как этническая группа были уничтожены. Об эом свидетельствуют 2 османских документа и их перевод на западно-армянский об армянских сиротах, собранных в одном из зданий в районе Анкары, передает Akunq.net.

В одном из документов министр внутренних дел Османской империи Мехмед Талаат-паша считает неуместным содержание армянских сирот в этом здании и поручает распределить их по мусульманским организациям.

Во втором документе содержится ответ на этот приказ, написанный заместителем губернатора Анкары Атифом-беем, который сообщает некоторые подробности о количестве армянских женщин и детей в этих областях, а также отмечает, что армянские дети будут распределены на исламские организации.

Документы предоставил проживающий в США армянский исследователь Геворг Акопян.