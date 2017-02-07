ВС Азербайджана применили винтовки «Истигал» на линии соприкосновения с Карабахом
7 февраля 2017 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 6 на 7 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС из разнокалиберного стрелкового оружия в том числе из снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 280 выстрелов.
ВС Азербайджана вели наиболее интенсивный обстрел из снайперских винтовок «Истиглал» и СВД в южном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск (в общей сложности 30 выстрелов). Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно осуществлять надежную оборону боевых позиций.
6 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие,сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.
Самое значимое
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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