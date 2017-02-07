Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация Amnesty International 7 февраля опубликовала доклад, в котором говорится о массовых пытках и казнях заключенных в правительственной тюрьме «Сайедная» в Сирии.

Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек. Людей казнили группами, иногда по 50 человек, делая это по ночам в обстановке строжайшей секретности. Тела хоронили в братских могилах, родственникам о судьбе казненных ничего не сообщали, пишет Интерфакс.

Основанием для смертного приговора часто служили показания, данные под пытками. Подсудимым не предоставляли адвокатов. Приговор нередко приводился в исполнение через несколько минут после окончания суда.

Кроме того, сообщается о регулярных пытках, изнасилованиях, побоях и чудовищных условиях содержания.

Amnesty International уже заявляла о злоупотреблениях в тюрьме «Сайедная», однако президент Сирии Башар Асад отвергал все обвинения в применении пыток и внесудебных казней.