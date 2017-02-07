В Турции произошло третье землетрясение за 2 дня

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 5.3 произошло на севере Эгейского побережья Турции. Это уже третье землетрясение за последние 2 дня.

Как сообщила Геологическая служба США (USGS), подземные толчки зафиксированы 7 февраля в 02:24 по времени UTC (06:24 по Еревану), очаг располагался в 36.7 километра к юго-западу от города Эзине в провинции Чанаккале. Очаг землетрясения залегал на глубине 6.8 километра.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5.2, которое произошло у западного побережья Турции 6 февараля в 07:51 по Еревану. Землетрясение в провинции Чанаккале на северо-западе Турции привело к разрушению 102 домов в районе города Айваджик. По меньшей мере пять человек получили ранения.