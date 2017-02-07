// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава Грузии: Отношения с Россией в режиме стратегического терпения

Глава Грузии: Отношения с Россией в режиме стратегического терпения
7 февраля 2017 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Отношения Грузии с Россией находятся в режиме «стратегического терпения». Об этом заявил глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили.

«Отношения с Россией в том же режиме, в каком были ранее, то есть в режиме стратегического терпения, у которой есть свои сложные стороны. Я имею ввиду те соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству и они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — заявил Маргвелашвили, передает РИА Новости.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Маргвелашвили прокомментировал отношения Грузии с Россией
Sputnik. Relations Between Moscow, Tbilisi in 'Strategic Tolerance' Regime
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Носик о ситуации с Лапшиным: Надо сделать так, чтобы Минск и Баку пожалели о случившемся
В Калифорнии начался официальный сбор подписей за отделение от США
В Иране проходят военные учения с применением ракетных комплексов
Эйро: Франция и Германия обеспокоены решениями Трампа
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторинга Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Роухани обсудит с Путиным карабахский конфликт в ходе визита в Москву Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах
Председатель ЕС: Карабахский конфликт не имеет военного решения Об этом заявил 6 февраля председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.
Турецкая писательница: Мне хотелось навести мосты между армянами и турками, а меня судили за упоминание о Геноциде Мне хотелось обратиться к ужасной трагедии прошлого, к теме Геноцида армян, разделить боль этого народа, навести мосты между армянами и турками, ведь я писала о национальных меньшинствах Турции.