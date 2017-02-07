Глава Грузии: Отношения с Россией в режиме стратегического терпения
7 февраля 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Отношения Грузии с Россией находятся в режиме «стратегического терпения». Об этом заявил глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили.
«Отношения с Россией в том же режиме, в каком были ранее, то есть в режиме стратегического терпения, у которой есть свои сложные стороны. Я имею ввиду те соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству и они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — заявил Маргвелашвили, передает РИА Новости.
В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
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