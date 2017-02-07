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РФ, Иран и Турция практически согласовали вопрос о совместной опергруппе в Сирии

РФ, Иран и Турция практически согласовали вопрос о совместной опергруппе в Сирии
7 февраля 2017 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Проект положения о совместной оперативной группе России, Ирана и Турции по контролю режима прекращения огня в Сирии может быть подписан на следующей встрече в Астане.

Об этом сообщил журналистам заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на нынешних переговорах.

«В ходе первой встречи мы практически полностью согласовали проект положения о совместной группе по контролю за соблюдением прекращения боевых действий. Некоторые детали необходимо согласовать в столице. Думаю, на следующей встрече мы подпишем этот документ», — сказал Гаджимагомедов, передает РИА Новости.

ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

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Ria.ru: РФ, Иран и Турция почти согласовали вопрос о совместной опергруппе в Сирии
Ria.ru. РФ, Иран и Турция почти согласовали вопрос о совместной опергруппе в Сирии
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