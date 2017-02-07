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Минюст США поддержал миграционный указ Трампа

Минюст США поддержал миграционный указ Трампа
7 февраля 2017 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа президента Дональда Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.

В 15-страничном резюме, излагающем позицию министерства, говорится, что указ - законное осуществление полномочий президента, а не запрет на въезд для мусульман. Министерство юстиции настаивает, что вашингтонский суд «допустил ошибку, вводя судебный запрет на действие указа», пишет РИА Новости.

4 февраля стало известно, что министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа, после того как его заблокировал федеральный судья в Сиэтле. Минюст США подал апелляцию на решение суда в Сиэтле, позднее апелляционный суд девятого округа США отклонил этот запрос.

Подписанный Трампом в конце января указ приостанавливал прием беженцев на 120 дней, запрещал на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточал некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливал въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа «незаконным».

Ссылки по теме:
AFP. Trump faces deadline in court battle over travel ban
Ria.ru: Минюст США назвал указ Трампа законным правом президента
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