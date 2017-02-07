В Москве пройдет персональная выставка Сурена Арутюняна
7 февраля 2017 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В московской галерее классической фотографии 16 февраля откроется персональная выставка Сурена Арутюняна – художника и путешественника, исследовавшего более полусотни стран и запечатлевшего свои наблюдения в живописи.
Сурен Асатурович Арутюнян — художник, иллюстратор, фотограф. Является членом Союза профессиональных художников России. Основные направления в живописи — cюрреализм, соцреализм, двумерное пространство.[1] Совершил рабочие экспедиции более, чем в 70 стран.
Экспозиция выставки представляет более тридцати полотен, раскрывающих знаковую суть разных культур в небольших циклах, посвященных разным странам и регионам, среди которых Сирия, Марокко, Мали, Сенегал, Португалия, Боливия, Индия, Китай, Зимбабве, Перу, Нагорный Карабах, Огненная Земля, Бенин, Сибирь.
«Художник достигает самых отдаленных, заброшенных и принципиально не туристических мест, где ещё сохранился местный колорит, неперемолотый процессом глобализации. Он подолгу наблюдает за нравами, бытом и повседневной жизнью людей - копит эмоции и впечатления, которые затем воплощаются в картины-абстракции. Глядя на них, у современного зрителя остаётся ощущение, что он лично увидел цвет, почувствовал вкус, услышал звучание страны – древнее и чистое как мир в своём доцивилизационном состоянии, во всем многообразии и полноте божественного замысла», - говорится в релизе.
Отмечается, что выставка называется «Странник», поскольку это слово включает в себя и другие понятия – «страна», «странствие» и, в более широком смысле, любой путь, который нас меняет.
«Путешествуя по миру, художник фиксирует все то, что уходит навсегда – ускользающую красоту и самобытность, остатки нетронутой природы и непосредственного мировосприятия, следы архаики в местных обычаях, нравах, архитектурных и иных традициях», - говорится в сообщении.
Самое значимое
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
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