В Москве пройдет персональная выставка Сурена Арутюняна

PanARMENIAN.Net - В московской галерее классической фотографии 16 февраля откроется персональная выставка Сурена Арутюняна – художника и путешественника, исследовавшего более полусотни стран и запечатлевшего свои наблюдения в живописи.

Сурен Асатурович Арутюнян — художник, иллюстратор, фотограф. Является членом Союза профессиональных художников России. Основные направления в живописи — cюрреализм, соцреализм, двумерное пространство.[1] Совершил рабочие экспедиции более, чем в 70 стран.

Экспозиция выставки представляет более тридцати полотен, раскрывающих знаковую суть разных культур в небольших циклах, посвященных разным странам и регионам, среди которых Сирия, Марокко, Мали, Сенегал, Португалия, Боливия, Индия, Китай, Зимбабве, Перу, Нагорный Карабах, Огненная Земля, Бенин, Сибирь.

«Художник достигает самых отдаленных, заброшенных и принципиально не туристических мест, где ещё сохранился местный колорит, неперемолотый процессом глобализации. Он подолгу наблюдает за нравами, бытом и повседневной жизнью людей - копит эмоции и впечатления, которые затем воплощаются в картины-абстракции. Глядя на них, у современного зрителя остаётся ощущение, что он лично увидел цвет, почувствовал вкус, услышал звучание страны – древнее и чистое как мир в своём доцивилизационном состоянии, во всем многообразии и полноте божественного замысла», - говорится в релизе.

Отмечается, что выставка называется «Странник», поскольку это слово включает в себя и другие понятия – «страна», «странствие» и, в более широком смысле, любой путь, который нас меняет.

«Путешествуя по миру, художник фиксирует все то, что уходит навсегда – ускользающую красоту и самобытность, остатки нетронутой природы и непосредственного мировосприятия, следы архаики в местных обычаях, нравах, архитектурных и иных традициях», - говорится в сообщении.