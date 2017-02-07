Израиль задним числом узаконил нелегальные поселения на частных палестинских землях

PanARMENIAN.Net - Парламент Израиля задним числом узаконил многочисленные постройки, нелегально возведенные на частных землях палестинцев. 60 депутатов кнессета проголосовали вечером 6 февраля за соответствующий законопроект, подвергавшийся резкой критике. 52 парламентария выступили против, пишет Deutsche Welle.

До сих пор израильское законодательство признавало законными лишь те еврейские поселения, которые были построены на палестинских территориях, рассматриваемых Израилем как государственная земля. На землях, находящихся в частном владении, строительство было запрещено. Новый закон легализовал постфактум тысячи единиц жилья, возведенных на таких территориях «по незнанию или по инициативе государства».

Для владельцев земли предусмотрена выплата ежегодных компенсаций или, если возможно, предоставление альтернативного земельного участка. Власти палестинской национальной автономии не разрешают палестинцам продавать землю Израилю, в противном случае им грозит смертная казнь.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о строительстве 3000 домов на Западном берегу реки Иордан.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, за исключением США, которые воздержались. Израиль выполнять это решение отказался.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.