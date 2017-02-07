Белый дом составил список из 78 терактов, которые замалчивают СМИ
7 февраля 2017 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Белый дом распространил список терактов, которые, по его мнению, замалчивают СМИ. В список попали как малоизвестные события, так и нападения, которые вошли в число главных мировых новостей последних лет.
6 февраля президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты.
«Доходит до того, что об этом (терактах - ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде, пишет РИА Новости.
Аналитики Белого дома включили в перечень 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них есть случаи, не получившие широкой огласки, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.
Также упоминаются теракты, которые активно освещались в прессе, например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.
Некоторые события из списка входили в число наиболее широко освещавшихся мировых новостей. Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также попытка теракта в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся рядом американские туристы-военнослужащие обезоружили террориста.
Кроме того, Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека, теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибло не менее 129 человек. Также в перечень попали теракты в Стамбуле в июне 2016 года, когда погибли 45 человек, и теракт в Ницце в июле 2016 года, который унес жизни 84 человек.
Ранее официальный представитель администрации президента США Шон Спайсер заявил, что Белый дом готовит перечень терактов, которые не получили «адекватного» освещения в СМИ. Он обратил внимание на то, что раньше все эти события попали бы на первые полосы. Но теперь теракты настолько участились, что стали привычным делом, поэтому некоторым из них пресса не уделяет достаточно внимания, считает Спайсер.
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