SpaceX и Tesla Илона Маска присоединились к протесту против указа Трампа о мигрантах

PanARMENIAN.Net - SpaceX, Tesla и еще 29 компаний присоединились к протесту бизнеса против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Таким образом, общее число подписей под документом возросло до 127.

Глава Tesla и SpaceX, Илон Маск, входит в состав консультативного совета при Трампе, пишет Интерфакс со ссылкой на CNN.

Ранее предприниматель уже выражал свое негативное отношение к запрету на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Он также попросил своих подписчиков в твиттере предлагать варианты поправок к указу, обещая обсудить их с консультативным советом и представить президенту.

5 февраля 97 крупнейших американских компаний подали иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, в котором они выступают в качестве amici curiae (от лат. «друзья суда») - независимых сторон, которые могут испытать последствия судебных решений, не являясь при этом участниками процесса. Среди подписавших документ были Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и другие.

Компании утверждают, что указ президента наносит существенный ущерб американскому бизнесу и инновациям. Он затрудняет прием на работу и удержание части сотрудников американских компаний и подрывают их хозяйственную деятельность. Следовательно, такая политика Белого дома чревата переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, добавляют они.

Указ, запрещающий въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, был подписан 27 января и должен был действовать 90 дней.Однако 3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие этого распоряжения, наложив временный запрет на его исполнение в масштабах всей страны. Министерство юстиции попыталось в срочном порядке оспорить решение Робарта. Однако апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил ходатайство Минюста о немедленном снятии временного запрета на исполнение указа.