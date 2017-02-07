Турецкая писательница: Мне хотелось навести мосты между армянами и турками, а меня судили за упоминание о Геноциде
7 февраля 2017 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Мне хотелось обратиться к ужасной трагедии прошлого, к теме Геноцида армян, разделить боль этого народа, навести мосты между армянами и турками, ведь я писала о национальных меньшинствах Турции. Об этом рассказала Шафак в интервью британскому изданию The Guardian, передает Sputnik-Армения.
Роман Элиф Шафак «Стамбульский подкидыш», в котором затрагивается тема Геноцида армян в Османской империи, вышел в Турции в 2006 году и сразу же стал бестселлером. Однако писательница подверглась обструкции со стороны националистически настроенных турецких СМИ, а власти возбудили против нее дело по статье 301 Уголовного кодекса Турции, предусматривающей наказание за «оскорбление турецкой нации».
Писательница призналась, что ей пришлось пережить непростые времена, невзирая на оправдательный приговор суда.
«Толпы людей сжигали флаг Евросоюза и оплевывали мои фотографии. Мне приходилось все время находиться с телохранителем», — рассказала Шафак.
Элиф Шафак — турецкая и американская писательница. После публикации романа Стамбульский подкидыш (2006), где упоминался геноцид армян, дважды обвинялась в оскорблении нации, ей угрожало тюремное заключение до трёх лет. Оба обвинения были сняты за недостаточностью улик.
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В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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