Председатель ЕС: Карабахский конфликт не имеет военного решения

PanARMENIAN.Net - Карабахский конфликт не имеет военного решения и нуждается в политическом урегулировании в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил 6 февраля председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

«Мы обсудили мирное урегулирование карабахского конфликта. Статус-кво является неустойчивым. Конфликт не имеет военного решения и нуждается в экстренном политическом урегулировании в соответствии с нормами международного права. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – сказал Туск.

Ранее сообщалось, что азербайджанские активисты в Брюсселе выступят против президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в эти дни находится в Бельгии.6 февраля гражданский активист Эмин Милли собирается выступить с речью о ситуации в Азербайджане и отношениях страны с ЕС на мероприятии в Европейском парламенте в Брюсселе (комната A3H-1). К этому выступлению присоединится по скайпу и журналист Хадиджа Исмаилова из Баку.