Председатель ЕС: Карабахский конфликт не имеет военного решения
7 февраля 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Карабахский конфликт не имеет военного решения и нуждается в политическом урегулировании в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил 6 февраля председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.
«Мы обсудили мирное урегулирование карабахского конфликта. Статус-кво является неустойчивым. Конфликт не имеет военного решения и нуждается в экстренном политическом урегулировании в соответствии с нормами международного права. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – сказал Туск.
Ранее сообщалось, что азербайджанские активисты в Брюсселе выступят против президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в эти дни находится в Бельгии.6 февраля гражданский активист Эмин Милли собирается выступить с речью о ситуации в Азербайджане и отношениях страны с ЕС на мероприятии в Европейском парламенте в Брюсселе (комната A3H-1). К этому выступлению присоединится по скайпу и журналист Хадиджа Исмаилова из Баку.
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Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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