Пентагон предложил Конгрессу увеличить оборонный бюджет США на $30 млрд
7 февраля 2017 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Командующие видами Вооруженных сил США, воодушевленные заявлениями президента Дональда Трампа о необходимости укрепления обороноспособности страны, передали в Конгресс предложения об увеличении финансирования своих структур и подразделений на сумму, суммарно превышающую $30 млрд.
Эти планы частично могут быть использованы при составлении проекта оборонного бюджета страны на 2017 финансовый год, который новая администрация направит на рассмотрение законодателей, предположительно, уже в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.
На 7 февраля в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам Вооруженных сил запланированы слушания с участием высокопоставленных представителей Пентагона, которым надлежит ознакомить конгрессменов с общим положением дел в ВС страны.
Согласно представленным в Конгресс предложениям, с которыми ознакомилось информационное агентство, Корпус морской пехоты США запрашивает дополнительно на 2017 год $4,2 млрд, ВМС - $12 млрд, сухопутные войска - $8,2 млрд и ВВС - $6,2 млрд.
По словам председателя комитета по делам Вооруженных сил Мэка Торнберри, в Конгрессе в целом благожелательно воспринимают идею увеличения расходов на оборонные нужды с учетом того, что в последние годы, при администрации Барака Обамы, они неуклонно сокращались.
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