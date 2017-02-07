Пентагон предложил Конгрессу увеличить оборонный бюджет США на $30 млрд

PanARMENIAN.Net - Командующие видами Вооруженных сил США, воодушевленные заявлениями президента Дональда Трампа о необходимости укрепления обороноспособности страны, передали в Конгресс предложения об увеличении финансирования своих структур и подразделений на сумму, суммарно превышающую $30 млрд.

Эти планы частично могут быть использованы при составлении проекта оборонного бюджета страны на 2017 финансовый год, который новая администрация направит на рассмотрение законодателей, предположительно, уже в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

На 7 февраля в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам Вооруженных сил запланированы слушания с участием высокопоставленных представителей Пентагона, которым надлежит ознакомить конгрессменов с общим положением дел в ВС страны.

Согласно представленным в Конгресс предложениям, с которыми ознакомилось информационное агентство, Корпус морской пехоты США запрашивает дополнительно на 2017 год $4,2 млрд, ВМС - $12 млрд, сухопутные войска - $8,2 млрд и ВВС - $6,2 млрд.

По словам председателя комитета по делам Вооруженных сил Мэка Торнберри, в Конгрессе в целом благожелательно воспринимают идею увеличения расходов на оборонные нужды с учетом того, что в последние годы, при администрации Барака Обамы, они неуклонно сокращались.