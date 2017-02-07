Роухани обсудит с Путиным карабахский конфликт в ходе визита в Москву

PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани планирует совершить визит в Москву, в ходе которого обсудит с президентом России Владимиром Путиным карабахский конфликт. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Леван Джагарян, передает РИА Новости.

«Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Афганистане, каспийская проблематика, карабахский конфликт»,- сообщил посол.

По его словам, в рамках данного визита готовится к подписанию ряд соглашений.

Президент Ирана Хасан Роухани 21 декабря 2016 года прибыл в Ереван с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване он заявил, что карабахский конфликт не имеет военного решения. «Армения и Азербайджан – дружественные для Ирана страны, и Тегеран надеется на стабильный мир в регионе, который будет на пользу всем. Карабахский конфликт не имеет военного решения», – сказал иранский президент. «По части региональной безопасности обе наши страны (Армения и Иран – ред.) прилагают усилия. Мы должны наладить сотрудничество в данной сфере со всеми странами, чтобы обеспечить эффективность шагов в борьбе против терроризма», – сказал Роухани.