Роухани обсудит с Путиным карабахский конфликт в ходе визита в Москву
7 февраля 2017 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани планирует совершить визит в Москву, в ходе которого обсудит с президентом России Владимиром Путиным карабахский конфликт. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Леван Джагарян, передает РИА Новости.
«Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Афганистане, каспийская проблематика, карабахский конфликт»,- сообщил посол.
По его словам, в рамках данного визита готовится к подписанию ряд соглашений.
Президент Ирана Хасан Роухани 21 декабря 2016 года прибыл в Ереван с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване он заявил, что карабахский конфликт не имеет военного решения. «Армения и Азербайджан – дружественные для Ирана страны, и Тегеран надеется на стабильный мир в регионе, который будет на пользу всем. Карабахский конфликт не имеет военного решения», – сказал иранский президент. «По части региональной безопасности обе наши страны (Армения и Иран – ред.) прилагают усилия. Мы должны наладить сотрудничество в данной сфере со всеми странами, чтобы обеспечить эффективность шагов в борьбе против терроризма», – сказал Роухани.
Самое значимое
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Юнкер: Теперь я должен встретиться с Алиевым, приятная часть дня закончилась Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед встречей с Алиевым, в беседе с журналистами пошутил: «Я теперь должен встретиться с президентом Азербайджана, так что приятная часть дня закончилась».
SpaceX и Tesla Илона Маска присоединились к протесту против указа Трампа о мигрантах Глава Tesla и SpaceX, Илон Маск, входит в состав консультативного совета при Трампе. Ранее предприниматель уже выражал свое негативное отношение к запрету на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением
Жена блогера Лапшина попросила у белорусских властей дополнительной защиты для мужа 7 февраля 2 Минске Верховный суд Белоруссии рассматривает жалобу Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда
Белый дом составил список из 78 терактов, которые замалчивают СМИ Аналитики Белого дома включили в перечень 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года