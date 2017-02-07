Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторинга
7 февраля 2017 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 февраля, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.
С позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария) и Иржи Аберле (Чехия), а также личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).
Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик, полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция).
Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики (НКР) договоренности, миссия ОБСЕ 24 января провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Самое значимое
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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