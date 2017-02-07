Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторинга

PanARMENIAN.Net - 7 февраля, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария) и Иржи Аберле (Чехия), а также личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).

Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик, полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция).

Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики (НКР) договоренности, миссия ОБСЕ 24 января провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.